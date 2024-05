Adversário do Brusque, Vila Nova leva seis e presidente dispara: “Faltou vergonha na cara, foi uma palhaçada”

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, não poupou palavras contra os jogadores de seu próprio clube após a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Paysandu na noite desta quarta-feira, 22, no primeiro jogo da final da Copa Verde, em Belém. A derrota culminou na demissão do técnico Márcio Fernandes. O time recebe o Brusque, que sofreu quatro gols em três dos últimos cinco jogos, às 17h deste domingo, 26, no OBA, em Goiânia.

Em entrevista à Rádio Band News após a partida, o presidente Hugo Jorge Bravo classificou o 6 a 0 para o Paysandu como uma “palhaçada” e um dos piores resultados da história do clube. Ele reiterou ainda que seu mandato é válido até o final de 2025 e que não continuará na administração do clube.

“É uma vergonha. Alguma coisa vai acontecer. (…) Não tem a mínima condição de ficar desse jeito e achar que isso aí vai passar ileso.”

“Faltou vergonha na cara. Faltou brio, faltou dignidade. Faltou hombridade. (…) Não vou aqui nominar [ninguém], mas o que faz um time tomar de seis numa final é falta de vergonha na cara. Não tem muita coisa a ser dita. Acho que eu, fora de forma, sem condição nenhuma, talvez não deixaria nem acontecer seis [gols]. Faltou vergonha na cara, faltou respeito à instituição, e é isso.”

A derrota culminou na demissão do técnico Márcio Fernandes. Sua passagem teve seis vitórias, um empate e sete derrotas. O Vila Nova é o sétimo colocado da Série B, com três vitórias, três derrotas, seis gols marcados e sete sofridos.

Hugo Jorge Bravo reconheceu ainda que já não há mais o que fazer no jogo de volta da final da Copa Verde. “Temos que ser realistas, por mais que milagres aconteçam. Mas a situação é praticamente impossível. Acho que nem o torcedor vai abraçar uma equipe que proporciona uma vergonha dessa. Somos muito fortes dentro de casa, mas o que aconteceu aqui hoje é vergonhoso.”

Muito próximo de seu quarto título da Copa Verde, o Paysandu não vencia uma partida em tempo normal desde 7 de abril, quando venceu o arquirrival Remo por 2 a 0 na ida da final do Paraense. Desde então, havia acumulado seis empates e duas derrotas. Na Série B, o Papão ainda não venceu e está zona de rebaixamento, no 17º lugar.

Vila Nova x Brusque

Brusque e Vila Nova se enfrentam às 17h deste domingo, 26, no OBA, pela sétima rodada da Série B. O quadricolor vive uma sequência extremamente negativa, sem vencer desde a estreia na competição, em 23 de abril, quando bateu o Mirassol por 3 a 1. Desde então, são seis derrotas e um único empate no período, com três gols marcados e 16 sofridos.

