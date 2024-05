Na noite de terça-feira, 21, uma atmosfera de celebração e reconhecimento permeou o evento solene que marcou o septuagésimo aniversário das atividades do Lions Clube Brusque Centro.

Realizado na Associação Lar dos Idosos, no bairro Cedrinho, o encontro não apenas comemorou sete décadas de compromissos e serviços comunitários, mas também prestou homenagem aos indivíduos, cujo empenho e dedicação foram fundamentais para o sucesso e impacto do clube ao longo dos anos.

Fundação em Brusque

Fundado em 18 de janeiro de 1954, o Lions Clube Brusque Centro teve sua origem com a participação de 14 pessoas visionárias.

Isso inclui um de seus fundadores, Wilson Erasmo Quintino dos Santos (In Memoriam), representado por sua esposa, Maria Lysette dos Santos, carinhosamente conhecida como Lysette, a ilustre homenageada da noite.

Atualmente presidido por Elton Oliveira, o clube tem Ana Cleusa Lana Testoni como presidente eleita, pronta para assumir em junho de 2024.

Presença de autoridades

A presença da Governadora do Distrito LD5, Anadir Gianesini, foi um testemunho da importância do Lions Clube Brusque Centro na comunidade.

Ester Giraldi, Presidente do Conselho dos Governadores do Distrito Múltiplo LD para o ano de 2022/2023, também esteve presente. Isso reforçou ainda mais a influência do clube.

“É inspirador ver líderes comprometidos com a comunidade e dedicados a causas nobres. O Lions Clube Brusque Centro parece desempenhar um papel significativo na promoção do bem-estar e no apoio a iniciativas locais”, destacou seu presidente, Elton Oliveira.

O evento contou com a participação dos membros do Clube Padrinho, do Lions Clube Itajaí Centro e dos clubes filhotes, Lions Clube Brusque Berço da Fiação e Lions Clube Tijucas.

Além disso, a ocasião contou com a honrosa presença do vereador Valdir Hinselmann, representando o Prefeito, e do presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolim.

Um legado duradouro em Brusque

Ao longo dos anos, o Lions Clube Brusque Centro deixou um legado tangível e duradouro na comunidade através de diversas obras e projetos.

Desde a construção da primeira casa mortuária da comunidade luterana até a instalação do Corpo de Bombeiros, o clube esteve então na vanguarda de iniciativas.

Em colaboração com a Prefeitura e o Governo de Santa Catarina, essas ações impactaram positivamente a vida dos cidadãos de Brusque e arredores.

O evento solene, que marcou os 70 anos de atividades do Lions Clube Brusque Centro, não apenas celebrou o passado glorioso da instituição, mas também lançou um olhar esperançoso para o futuro.

O presidente Elton pontua que o compromisso com os valores de serviço, solidariedade e cuidado comunitário continuará a ser o norteador das ações do clube.

Evento Lions Clube Brusque Centro em fotos

