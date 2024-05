Conheça o projeto de venda de sabonetes de alunos da rede municipal de Brusque

O projeto Fábrica de Sabonetes Artesanais, desenvolvido com alunos do 3º ano do ensino fundamental da Escola Básica Municipal (EBM) Professor Arthur Wippel, reúne sustentabilidade e criatividade.

Sob coordenação da professora Andreia Martins, a fabricação dos sabonetes é uma forma didática de promover diversos aprendizados.

“É uma oportunidade dos alunos desenvolverem outras habilidades a partir de temas relacionados aos conteúdos programáticos: sistema monetário (vendas, recebimento, pagamentos e troco), pesos e medidas, gráficos, tabelas, marketing e propaganda, entre outros”, avalia.

Criado no início das aulas deste ano, o objetivo do projeto é arrecadar dinheiro para a realização de um passeio de final de ano com os estudantes, já que é uma ação anual. Atualmente, o caixa está com R$1.660.

