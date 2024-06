A manhã do último domingo, 23, em Botuverá, se transformou em um turbilhão de emoções e adrenalina. Os 679 trilheiros, com seus capacetes e motocicletas off-road tomaram conta das ruas e trilhas, criando um cenário vibrante e empolgante.

O evento, organizado pelo Moto Trilha Botuverá, teve início com uma solenidade de abertura, digna então de um grande acontecimento esportivo.

O prefeito Alcir Merizio e seu vice, Valmor Costa, estavam presentes, saudando os mais de 600 aventureiros que se reuniram no pátio da igreja da Paróquia São José, situada no Centro da cidade.

Ainda antes da largada, o padre Lindolfo Neves Braga abençoou os participantes, desejando-lhes segurança e sucesso na jornada que estava prestes a começar.

Botuverá sob espetáculo

E então, com o ronco dos motores ecoando pelas ruas, os trilheiros partiram. Percorreram trilhas sinuosas pela mata, desafiando a natureza e testando suas habilidades.

A poeira subia, os galhos se curvavam sob o impacto das motocicletas e a aventura se desenrolava em cada curva.

Mas não foi apenas a adrenalina que marcou o dia. Os moradores de Botuverá também se envolveram. Pelas calçadas, nas esquinas e até mesmo nas janelas, as pessoas acompanhavam o desfile de capacetes coloridos e jaquetas enfeitadas.

A cidade então parou para ver os trilheiros passarem, e o entusiasmo era visível. Os bairros receberam a procissão com aplausos e sorrisos.

Além disso, crianças acenavam, idosos observavam com nostalgia e todos se sentiam parte daquela celebração sobre duas rodas.

Era como se a cidade inteira estivesse unida por uma paixão comum; a busca pela aventura e pela superação.

Evento deixa sua marca

E assim, entre curvas fechadas e retas velozes, os trilheiros deixaram sua marca em Botuverá.

O domingo se tornou uma página memorável na história da cidade, e a energia daquela manhã então serviu de combustível para aquecer os corações e fortalecer os laços da comunidade

