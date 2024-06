Confirmado show do Paul McCartney em Florianópolis; confira valor dos ingressos

O show de Paul McCartney em Florianópolis foi confirmado. A estrela da banda The Beatles se apresentará no Estádio da Ressacada, no dia 19 de outubro. A pré-venda dos ingressos acontecerá nesta terça-feira, 25, a partir das 10h, no site da Eventim. Já as vendas para o público geral começam na quarta-feira, 26, a partir de meio-dia.

Além do show na capital catarinense, Paul também fará uma apresentação em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 15 de outubro. Ele retorna ao Brasil com a turnê Got Back, que teve apresentações em solo brasileiro em 2023.

Valores dos ingressos em Florianópolis

Os ingressos vão de R$ 225 a R$ 990 + taxas do site. Confira os valores de cada setor:

Pista premium – R$ 495 a meia entrada e R$ 990 a inteira;

Pista – R$ 325 a meia e R$ 650 a inteira;

Cadeira coberta A, C/D – R$ 445 a meia e R$ 890 a inteira;

Cadeira descoberta B – R$ 225 meia e R$ 450 inteira.

James Paul McCartney alcançou fama mundial como membro da banda de rock britânica The Beatles, com John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Lennon e McCartney foram uma das mais influentes e bem-sucedidas parcerias musicais de todos os tempos, “escrevendo as canções mais populares da história do rock”, segundo estudiosos da música.

Após a dissolução dos Beatles em 1970, McCartney lançou-se numa carreira solo de sucessos. Ele também trabalhou com música clássica, eletrônica e trilhas sonoras. Paul McCartney é considerado o compositor musical de maior sucesso da história da música pop mundial de todos os tempos.

