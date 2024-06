Paul McCartney deve realizar show em Florianópolis durante turnê

Os jornalistas José Norberto Flesch e Rafael Weiss divulgaram que Paul McCartney deve realizar um show em Florianópolis e em São Paulo.

A previsão é que o beatle retorne a Santa Catarina em novembro ou outubro. Paul McCartney estará na América Latina para outros shows já confirmados da turnê no Uruguai, Argentina, Chile e Peru.

Segundo informações os Garotos de Liverpool, sócios torcedores do Palmeiras receberam e-mails divulgando a compra antecipada de ingressos no show que deve ocorrer no Allianz Park, em São Paulo.

Entretanto, a equipe do beatle ainda não confirmou as informações.

