Bazar das Fábricas reúne bom público na Vila Schlösser

O Bazar das Fábricas do núcleo têxtil da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) reuniu um grande número de visitantes na Vila Schlösser, na última semana. O evento foi realizado entre os dias 13 a 15 de junho.

No local, 12 fábricas associadas à entidade venderam seus produtos de moda bebê, infantil, feminina, masculina, jeans, malhas, fitness e plus size direto para o consumidor, com qualidade e preço acessível.

Para a coordenadora do núcleo têxtil, Sandra Mara Dognini, o objetivo do bazar é fazer com que as empresas participantes consigam vender seus saldos diretamente para o público final, com preço bom e de ótima qualidade”.

Segundo ela, esta edição do evento superou as expectativas dos fabricantes. “Foi muito positiva. Todos os participantes se empenharam bastante, sempre priorizando o bom atendimento e a satisfação do cliente. Sempre digo que ninguém faz nada sozinho, algo bom acontece quando há a junção de pessoas em prol de algo maior”.

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, ressaltou a importância de iniciativas como o Bazar das Fábricas. “Os moradores de Brusque e região foram contemplados com produtos de excelente qualidade e valores acessíveis. Foi uma grande movimentação de vendas para as empresas associadas à nossa entidade, em uma iniciativa muito importante do núcleo têxtil, em benefício da comunidade”.

A próxima edição do Bazar das Fábricas deve ser realizada no mês de dezembro.

