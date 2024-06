Casa de madeira desaba em São João Batista

Uma residência desabou durante a tarde desta terça-feira, 18, em São João Batista. A casa de madeira tinha apenas a cozinha de alvenaria. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato ocorreu por volta das 13h, no bairro Tajuba. Ao chegarem no local, os agentes desligaram a energia. Todo o teto da residência havia desabado, assim como as paredes da sala e da garagem.

Ao fazer uma varredura no local, percorrendo quartos e cozinha, os bombeiros não localizaram nenhuma vítima. Após falarem com os vizinhos, foram informados de que a proprietária trabalhava em uma empresa e que, no momento do fato, estava no local de trabalho.

Em seguida, dois responsáveis pela empresa vieram ao local para ficarem responsáveis. Após a chegada da Defesa Civil de São João Batista os bombeiros retornaram ao quartel, deixando o local a cargo do órgão.

