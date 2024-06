O jornal O Município encerrou o envio de notícias por meio de grupos e comunidades de WhatsApp. A medida foi tomada após mudanças nos algoritmos do aplicativo.

No entanto, os leitores têm uma nova forma de receber informações o dia todo: o novo canal do jornal no WhatsApp, muito parecido com o modelo atual.

Para entrar no canal, basta seguir três passos rápidos:

1️⃣ Toque no link de convite: https://whatsapp.com/channel/0029Vabtsu19sBI3nILJQ83P

2️⃣ Quando o canal abrir, toque em SEGUIR

3️⃣ Depois toque no SININHO 🔔

Lista de notícias

O canal tem algumas diferenças em relação aos grupos e comunidades. A principal delas é que as notícias não ficam mais na mesma aba que as conversas.

Para ver a lista de últimas notícias enviadas, é preciso tocar na aba “Atualizações” dentro do WhatsApp, que fica embaixo ou em cima da tela, dependendo do modelo de celular.

Em alguns celulares há um ícone como este:



Depois basta tocar em “O Município”.

Ativar o sininho, conforme orientação acima, é fundamental para que o leitor seja notificado e não perca as notícias.

Mais segurança

Uma das vantagens do canal é a segurança. Nessa ferramenta, o WhatsApp implementa controles para proteger a privacidade dos usuários.

O nome do usuário, o número de telefone, as reações, atualizações e votos em enquetes não são exibidos para os demais seguidores. Com isso, evita-se golpes e o envio de spam.