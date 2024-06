VÍDEO – Canil clandestino causa transtornos para moradores no Águas Claras: “mais de 20 pessoas já foram atacadas”

Um canil clandestino localizado em um terreno próximo a um condomínio no bairro Águas Claras, em Brusque, está causando problemas aos moradores. Uma mulher, que reside no local, entrou em contato com o jornal O Município para expor o caso.

De acordo com uma moradora do residencial, o canil está instalado há quatro anos. O homem que o mantém também reside no prédio. Ela diz que os animais ficam soltos pelo estacionamento do condomínio.

“Mais de 20 pessoas já foram atacadas. Tem crianças e mais de mil moradores”, diz.

Ela conta que os cachorros ficam amarrados a uma corda de 1 metro e só comem uma vez por dia. “É um local muito sujo”, diz.

Ela também afirma que acionou a prefeitura e que uma equipe do Bem-Estar Animal esteve no local. Em um dos vídeos enviados pela moradora, é possível ver cerca de cinco animais próximos à cerca do condomínio.

Já em outro vídeo, registrado por uma câmera de segurança, os animais correm em direção a uma pessoa.

A reportagem entrou em contato com o setor de Bem-Estar Animal, mas não obteve resposta até o momento da publicação. O espaço permanece aberto para qualquer manifestação futura do setor.

Assista ao vídeo:

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: