Criminosos usam nome de deputado de Blumenau para aplicar golpes

O deputado Marcos da Rosa (União), de Blumenau, fez um alerta nas redes sociais sobre uma tentativa de golpe. Segundo ele, os criminosos estão usando o nome dele.

Os golpistas entram em contato com a vítima informando que são da equipe do deputado blumenauense e que ele estaria organizando um evento no dia 29 de junho.

Como funciona a tentativa de golpe

Os criminosos avisam a vítima que o evento será restrito somente para convidados e que os participantes receberão uma pulseira para entrar. Para participar do encontro, a vítima tem que confirmar alguns dados pessoais, e até código por e-mail e WhatsApp.

Uma das vítimas relatou ao deputado que receberia uma SMS com um código de seis dígitos e depois receberia um e-mail para confirmar a participação. Ele foi informado pelos golpistas que através do e-mail teria acesso a lista de convidados do evento restrito e que poderia levar mais duas pessoas.

No entanto, ao receber o e-mail, que estava em inglês, a vítima percebeu que foi enviado pelo próprio WhatsApp e questionava se gostaria de desabilitar a verificação em dois fatores do aplicativo. Ao perceber que se tratava de um golpe, a vítima desligou a ligação e informou a situação ao deputado.

Deputado desmente evento

O deputado reforçou que não está organizando nenhum evento e que o fato não passa de um golpe. Ele fez um alerta para os seguidores informando que ninguém da equipe está entrando em contato com as pessoas e muito menos solicitando dados pessoais.

Segundo o deputado, 10 pessoas já entraram em contato com ele para alertá-lo sobre a tentativa de golpe. O número que entra em contato com as vítimas é DDD 61, que fica no Distrito Federal e Goiás.

O deputado ainda afirmou para reportagem do jornal O Município que tomou conhecimento da situação no fim da tarde desta quinta-feira, 13, e que deve registrar um boletim de ocorrência do caso ainda nesta sexta-feira, 14.

