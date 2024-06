Com Isabel R. Almeida

A influenciadora Ianka Cristini, de Brusque, passou por uma cesariana na manhã desta sexta-feira, 14, no hospital São Luiz Star, em São Paulo. Os filhos gêmeos, Bryan e Kauê, são frutos da relação de Ianka com o também influenciador Bruno Martins.

Na noite anterior, Ianka viajou de Navegantes para São Paulo acompanhada das filhas Ana Clara e Alana, dos médicos obstetras Mariana Eing e José Henrique Eing, da fotógrafa Bruna Costa e da família. Logo que pousou na capital paulista, a influenciadora deu entrada na maternidade enquanto a equipe médica e os membros de sua família se hospedaram no hotel Palácio Tangará.

Na manhã desta sexta-feira, Ianka mostrou detalhes do quarto da maternidade personalizado com pintura dos nomes dos bebês na parede. Mais tarde, enquanto a influenciadora estava na sala de parto, foi compartilhado por membros de sua família imagens e vídeos do parto da influenciadora.