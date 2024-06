Após décadas, tradicional Bailão do Silva, em Penha, encerra as atividades

Uma das mais tradicionais casas de festa de Santa Catarina, o Bailão do Silva, encerrou oficialmente as atividades. O local que recebeu milhares de pessoas desde 1999, em Balneário Piçarras e depois em Penha, dará lugar a três prédios.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, o casal proprietário do Balão do Silva, Aldo Silva e Carmen Peixe da Silva, contou que um dos motivos para o fechamento do espaço foi problemas com o alvará de funcionamento e fiscalização do Ministério Público.

“Um cara estranho apareceu aqui e pediu R$ 25 mil em espécie que ele me garantia não sei mais quantos meses de alvará. Eu não tinha esse valor e também não iria bancar esse tipo de malandragem. Depois disso, começaram a dar problemas nos meus alvarás”, contou Aldo.

A gota d’água aconteceu em 2018, quando a casa estava preparada para receber uma formatura e no mesmo dia teve que cancelar o baile por determinação da justiça. “Nós sofremos muito neste dia, pois estávamos prontos para receber os formandos. Até hoje estamos na justiça, pois ainda tem gente querendo receber a indenização por termos fechado as portas no dia do evento”, relembrou o proprietário.

Venda do terreno

Após diversas dificuldades para manter as portas abertas no estabelecimento e também problemas de saúde, o casal resolveu vender o terreno onde o Bailão do Silva era feito. O local dará lugar a três torres.

“Serão três torres que ficarão lindas quando prontas. A gente também pensou na nossa família no momento da venda. Em deixar algo para os nossos filhos, netos e para a gente até quando Deus permitir”, finalizou Carmen.

Leia também:

1. Casal de Brusque transforma sonho em realidade e pedala mais de 2.600 km pela Europa

2. Cadela Zaara, de Brusque, auxilia em localização de vítima das cheias no Rio Grande do Sul

3. Festa de São Luís Gonzaga, teatro e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Homem é preso por estupro de vulnerável no Dom Joaquim, em Brusque

5. VÍDEO – Mulher fica seminua em frente ao terminal urbano, em Brusque



Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: