Brusque espera contar com Mateus Pivô para o jogo contra o Ceará

O lateral-direito Mateus Pivô é a principal dúvida do Brusque para a partida contra o Ceará, às 16h deste domingo, 16, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele se recupera de uma entorse no tornozelo, tem feito algumas atividades em campo, e a comissão técnica tem contado com a possibilidade de tê-lo em campo.

Na tarde desta sexta-feira, 14, a equipe treinou no estádio Augusto Bauer. O técnico Luizinho Vieira comandou um treino tático com a possível escalação. Se Pivô não estiver disponível, é possível que Diego Tavares seja improvisado na posição, como já foi outras vezes em sua carreira. Isto porque não há outros laterais-direitos disponíveis no momento.

Junto a Mateus Pivô, que fez trabalhos físicos separados e parece estar próximo de voltar, estava Olávio. O centroavante pode voltar às atividades normais nas próximas semanas.

Jogadores como Paulinho Moccelin e Keké, que foram desfalques recentemente, têm treinado normalmente.

Três jogadores ainda não estão em condições de iniciar as atividades de transição para os treinos normais. Cristovam, que não atua desde 5 de maio e se recupera de lesão muscular; Guilherme Queiróz, que sofreu lesão contra o Novorizontino e deve ficar fora por quase dois meses; e Ronei, desfalque mais recente, que fica fora por três semanas por um estiramento na coxa.

Os demais jogadores participaram normalmente do treino no Augusto Bauer. Luizinho Vieira pode começar a partida com algumas mudanças, inclusive na zaga: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Diego Tavares), Éverton Alemão, Luiz Henrique; Dionísio (Jhemerson), Rodolfo Potiguar, Serrato; Dentinho, Alex Ruan; Diego Mathias (Wellissol).

