Cadela Zaara, de Brusque, auxilia em localização de vítima das cheias no Rio Grande do Sul

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBM-SC) que está atuando no resgate de vítimas soterradas devido às cheias no Rio Grande do Sul localizou uma pessoa na vila de Mariante, durante esta quinta-feira, 13. A vítima, em óbito, foi encontrada pelos três cães de resgate da equipe. Um dos cães é a cadela Zaara, de Brusque, que forma a dupla com o sargento de Souza.

Os agentes que atuam com os cães são chamados de binômios, que são a dupla formada por um bombeiro e um cão de resgate. Na região, há três binômios: sargento de Souza e a cadela Zaara, que executaram trabalhos de busca e resgate de área em locais de mata, lavoura e acúmulo de materiais e os outros dois binômios; sargento Küll e o cão Nick; cabo Jean e a cadela Ilha, que executaram trabalhos de busca e descarte de área e pontos de interesse próximo ao Rio Taquari. Os outros dois binômios são de Florianópolis e Itapema.

Localização do corpo

Durante o retorno à base, a equipe do CBM-SC foi abordada por uma pessoa que informou estar sentindo um odor forte em uma região de mata, próximo a uma lavoura. De imediato, os agentes foram até o ponto informado e, com o emprego dos três cães foi confirmado com latidos a presença de uma vítima em óbito entre a mata e entulhos trazidos pelas cheias.

Os agentes estavam acompanhados de uma equipe da Força de Resposta Rápida (FR) do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS), que realizou todos os trâmites necessários para repassar a situação ao Posto de Comando (PC). A vítima ficou aos cuidados e responsabilidade dos militares do CBM-SC.

Desde quando foi autorizado pelo governo catarinense a deslocar em apoio ao Rio Grande do Sul, as equipes do CBMSC já encontraram 20 vítimas em óbito, sendo que quatro delas foram encontradas com o trabalho dos cães e seus condutores. Foram salvas até o momento 3.051 pessoas e 560 animais.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (10 a 13/06)

2. Motorista morreu tentando impedir queda de caminhão no rio em Balneário Camboriú, diz PM

3. Médica de Brusque é aprovada em bolsa de pesquisa para atuar em hospital dos Estados Unidos

4. Água volta de esgoto e incomoda morador no Águas Claras, em Brusque

5. Jogos de mesa, brincadeiras infantis e sorteios: Super Sábado acontece neste fim de semana em Brusque

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: