Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (10 a 11/06)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Samuel Motter, 76 (pop. Jararaca ou Samuca)

10/06: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro São Pedro. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 17h desta terça-feira, 11. Deixa quatro filhos, dois netos e dois bisnetos enlutados.

Nelson Zen, 91 (pop. Fundador da Zen SA)

10/06: foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: