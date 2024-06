“Deixou o exemplo da simplicidade”: Acibr emite nota de pesar pela morte do empresário Nelson Zen

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do empresário Nelson Zen, um dos fundadores da indústria Irmãos Zen, aos 91 anos, nesta segunda-feira, 10.

Nelson era pai do ex-presidente da Acibr, Nelson Zen Filho e avô do atual diretor da entidade, Gabriel Zen. Confira a nota da Acibr na íntegra:

“Profundamente discreto em seu envolvimento social, Nelson Zen foi um brusquense que viveu para o trabalho. Ao lado do irmão, o também ex-presidente da Acibr, Hylário Zen, ele construiu uma das maiores indústrias de Santa Catarina, referência nacional nas linhas de impulsores de partida.

Superados os 90 anos de vida, Nelson não perdeu a simplicidade. Mantinha viva na memória as lembranças da infância, vivenciada no bairro Poço Fundo, em Brusque. Também narrava com entusiasmo as aventuras enfrentadas em São Paulo, no início da década de 1950. Por fim, mencionava todos os processos industriais que formataram sua empresa. Da pequena oficina, improvisada na garagem de casa, a Irmãos Zen se tornou uma potência mundial.

Ao partir, na noite desta segunda-feira, 10 de junho, Nelson Zen deixou o exemplo da simplicidade. Mesmo liderando uma grande corporação, ela ainda enxergava a vida como aquele mecânico do passado, uma imagem que nem de longe faz jus ao que ele realmente foi: um grande inventor, apaixonado pelo trabalho e encantado pelas novas descobertas.

Aos familiares e amigos enlutados externamos os mais sinceros sentimentos de toda a diretoria, integrantes do Conselho Deliberativo, associados e colaboradores da Acibr.”

