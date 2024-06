Estudantes são evacuados após homem com atitude suspeita entrar em sala da Univali, em Itajaí

Alguns estudantes foram evacuados das salas de aula da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) após um homem apresentar atitudes suspeitas na noite da segunda-feira, 10.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Um segurança do campus informou aos policiais que o homem ficava transitando pelas salas da universidade perguntando onde era a turma dele.

Ele também informou que alguns alunos relataram que ele ficava oferecendo chocolate para as pessoas que estavam no estacionamento do campus.

“Fui para o intervalo e minha amiga viu ele sentado em uma cadeira. Pensamos que ele estava esperando alguém. Cerca de 15 minutos depois, já havia uma confusão ao redor dele. Os alunos estavam descendo e saindo do prédio”, conta a estudante Heloísa Fachini ao O Município.

Questionados pela reportagem, a coordenação do curso de Farmácia e a segurança do campus não falaram sobre o caso.

Transtornos mentais

Após a coleta de informações, os policiais abordaram o homem, que é natural de Itajaí. Ele não apresentava sinais de embriaguez e nem uso de entorpecentes. Em revista pessoal, nada foi encontrado.

Ao ser questionado do motivo de agir desta forma, ele respondeu com frases desconexas e não mantinha uma conversa coerente.

O bombeiro civil da universidade compareceu ao local para dar qualquer apoio médico se necessário. O homem informou à PM o número do celular da mãe dele.

Os policiais entraram em contato com ela, que respondeu que ele tem transtornos mentais e já realizou acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Os policiais o levaram até a casa dele, em Navegantes, e o deixou aos cuidados da mãe. Nenhum aluno sofreu ameaças ou agressões.

*Colaboração: Vitor Souza

