VÍDEO – Mãe salva filho recém-nascido após ele se engasgar com leite no Alto Vale

No último sábado, 8 uma mãe salvou o filho recém-nascido, de apenas 19 dias de vida, que se engasgou com leite materno no município de Dona Emma, no Alto Vale. Solene Nitz Villwock é professora de educação infantil e realizou a manobra de Heimlich no filho, técnica que aprendeu em uma capacitação.

De acord com Solene, o marido chegou do trabalho e, logo após, foi alimentar o filho de 19 dias de vida com uma mamadeira. Após um tempo, ele viu que o filho começou a tossir e parou de respirar ficando com a boca e o rosto arroxeados.

Neste momento, Solene pegou o filho, já que o marido estava nervoso e não sabia como proceder. Ela começou a fazer as técnicas ensinadas na capacitação da Lei Lucas, as manobras de tapotagem, conhecida como manobra de Heimlich, que consistem em cinco golpes nas costas e cinco manobras de reanimação.

Ela realizou o procedimento até perceber que o filho voltou a respirar e que a coloração da pele havia voltado ao normal. “Foram minutos de angústia, mas mantive a calma e fiz os procedimentos ensinados na capacitação pelos bombeiros até ele voltar a respirar”, conta.

No local em que Solene, o marido e o filho moram não há sinal de celular. Por conta disso, após a manobra, a família foi de carro até a base do Corpo de Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio. De lá, eles foram encaminhados para o hospital para avaliação médica.

“Primeiramente, quero agradecer os Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio, pelo curso no início do ano em Dona Emma, pois se não tivéssemos esse curso, não saberíamos como agir, meu esposo ficou muito desesperado na hora e não sabia o que fazer”, frisou a professora Solene. Segundo ela, com a capacitação ela conseguiu salvar a vida do filho.

Confira o momento da chegada dos pais com o bebê no Corpo de Bombeiros de Presidência Getúlio:

Lei Lucas

A Lei Lucas (Lei Federal 13722/18) obriga escolas, públicas e privadas e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros. O nome da lei é uma homenagem ao menino Lucas Begalli que, durante um passeio escolar, perdeu a vida, após se engasgar e não receber o atendimento adequado.

