Idoso morre após ser atingido por dois veículos na BR-101, em Balneário Piçarras

Um homem de 69 anos morreu após ser atingido por dois veículos no quilômetro 102,6 da BR-101, em Balneário Piçarras, no Litoral catarinense. O acidente aconteceu no sentido norte da rodovia na noite desta segunda-feira, 10.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava na pista quando foi atingido. Não foi informado o motivo pelo qual ele estava sobre a pista, mas a PRF trata o caso como atropelamento.

“O pedestre estava sobre a pista de rolamento quando foi atingido pelos dois veículos”, informou o chefe de comunicação da PRF, Adriano Fiamoncini, à imprensa. O motorista de um dos veículos deixou o local após o acidente e a PRF não sabe o que motivou a saída.

O outro carro que atingiu o idoso era conduzido por um homem, que não teve ferimentos. O Fiesta tinha placas de Barra Velha, município que tem limite com Balneário Piçarras.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: