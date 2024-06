Homem é encontrado morto embaixo de viaduto em São Bento do Sul; suspeita é de homicídio

Um homem foi encontrado morto embaixo de um viaduto em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 10.

Segundo a Polícia Militar, que trata o caso como homicídio, a ocorrência foi registrada por volta das 21h30, no bairro Colonial. O local foi isolado para investigação.

O rosto do homem estava coberto com travesseiros e cobertas no momento em que o corpo foi encontrado. Além disso, havia um ferimento na cabeça.

