Brusque passa dos 3 mil casos de dengue confirmados em 2024

Brusque chegou a 3184 casos de dengue confirmados em 2024. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 14, pela Diretoria de Vigilância em Saúde, por meio do Programa de Combate a Endemias. Na última semana, 893 casos da doença foram confirmados no município. Os bairros com mais focos do mosquito Aedes aegypti são o Santa Luzia e Cedro Alto.

De acordo com a prefeitura, há 19 casos em investigação. O alto número de casos confirmados se dá pela divulgação tardia dos dados represados de laboratórios privados desde abril, que foram enviados à Vigilância Epidemiológica apenas nesta semana.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa com 409 casos. Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 257 casos; São Luiz com 238 casos; Centro, com 237; Santa Rita com 219; Rio Branco tem 155 casos; Nova Brasília, 132; Dom Joaquim e São Pedro com 126 casos cada; Águas Claras, 109; Cerâmica Reis com 96; Bateas e Cedrinho com 92 casos cada; Guarani, 91 casos; Primeiro de Maio com 90 e bairro Azambuja com 80 casos.

A contagem segue com: Limoeiro com 73 casos; Jardim Maluche com 69 casos; Paquetá, 55; Souza Cruz com 49; Limeira Alta tem 47 casos; Planalto, 40; Volta Grande com 30 casos; Santa Luzia aparece com 24; Tomaz Coelho, 23; Poço Fundo, 17; Zantão com 16; Centro II com 15 casos; São João, 13; Ponta Russa com 10 casos; Cedro Alto com sete e Nova Trento com um caso.

No momento, não há pacientes internados na UTI, e há um paciente internado em enfermaria hospitalar. O município registrou três óbitos por Dengue.

Focos

São 556 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Santa Luzia e Cedro Alto com 43 focos cada; Limeira tem 35 focos; São Pedro 34; Cedrinho, 33; Dom Joaquim tem 32 focos; Águas Claras 31 focos; Centro II e Bateas, 28 focos cada; Azambuja, 24; Primeiro de Maio, Centro I e Souza Cruz têm 20 focos cada; Nova Brasília possui 19 focos; Rio Branco, 17; Poço Fundo, Steffen, Tomaz Coelho com 16 focos cada e Guarani com 15 focos.

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Santa Rita com 14 focos; Limoeiro com 12 focos; Ponta Russa e Santa Terezinha com 11 focos cada; Maluche e São Luís com nove focos cada.

Sobre a febre do oropouche, Brusque confirmou ao todo seis casos da doença.

Leia também:

1. Casal de Brusque transforma sonho em realidade e pedala mais de 2.600 km pela Europa

2. VÍDEO – Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção

3. Festa de São Luís Gonzaga, teatro e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Homem é preso por estupro de vulnerável no Dom Joaquim, em Brusque

5. Saiba quantos acidentes fatais foram registrados em Brusque em 2024

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: