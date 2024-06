Festa de São Luís Gonzaga, teatro e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Festa do padroeiro

A festa de São Luís Gonzaga, em Brusque, vai começar no domingo, 16. A programação das festividades em honra ao padroeiro seguirá até 23 de junho. Celebrações especiais ocorrerão na igreja matriz do Centro. Além disso, a programação prevê festa junina, venda de cachorro-quente, churrasco, pirão com linguiça e os tradicionais jogos no salão paroquial, na rua Padre Gatone.

2. Não Contém Glúten

O teatro Não Contém Glúten, uma comédia dramática, reestreia no sábado, 15, no Centro Empresarial de Brusque (Cescb), na rua Pedro Werner, bairro Jardim Maluche. Haverá apresentação também no domingo, 16, e no fim de semana dos dias 22 e 23 de junho, sempre às 19h. A comédia é uma realização do Trama Grupo de Teatro. Ingressos estarão disponíveis gratuitamente no local a partir das 18h.

3. Feira Livre

A 7ª edição da Feira Livre, na Villa Schlösser, vai acontecer neste sábado, 15, em Brusque, entre 9h e 17h. Diversas atrações estão garantidas. Barracas de artesanato e outros produtos estarão à venda. Haverá caldo de cana e pastel. O parque infantil é atração para as crianças. Junto com o evento, no mesmo local, acontecerá mais uma edição do esquenta para o Arraiá Solidário. A Villa Schlösser fica na avenida Getúlio Vargas, no Centro II.

4. Fim de semana no circo

Há uma semana em Brusque, o circo Fantasy continua com apresentações neste fim de semana. As apresentações ocorrem em diversos horários. Mais informações e ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Sympla. O palco do espetáculo está localizado na avenida Getúlio Vargas, Centro II, em frente à Villa Schlösser. O circo conta com diversas atrações, entre elas, o globo da morte. Os preços dos ingressos variam de R$ 10 a R$ 50.

5. Encontro de colecionadores

Está marcado para acontecer no sábado, 15, a 18ª edição do Encontro de Colecionadores de Miniaturas Automotivas de Brusque e Região. O evento será realizado no River Mall, na avenida Otto Renaux, bairro São Luiz, entre 10h e 16h30.

6. Café colonial em Guabiruba

No sábado, 15, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba promove café colonial com bingo. O evento ocorrerá a partir das 13h, na sede da Apae, que fica na rua Paulo Kormann, no Centro de Guabiruba. O valor do cartão é R$ 38 para adultos e R$ 19 para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos. A cartela custa R$ 2 cada. Neste evento, não será aceito pagamento com cartão e via Pix.

