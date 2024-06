Saiba quantos acidentes fatais foram registrados em Brusque em 2024

Até o momento, foram registrados seis acidentes fatais em Brusque. Desses, quatro envolveram motocicletas e um envolveu carros e um caminhão. Os dados estão atualizados até o dia 6 de junho.

As vítimas tinham entre 20 e 53 anos, sendo quatro homens e duas mulheres. Apenas uma faleceu no hospital, as demais morreram no local do acidente. Os números representam uma queda de 33% na quantidade acidentes fatais registrados no mesmo período em 2023.

De acordo com o comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, do dia 1º de janeiro até 31 de maio aconteceram 189 acidentes no município. Ele explica que as causas são diversas, desde pequenos acidentes a de grande monta, mas que, geralmente, distração e/ou imprudência são as principais causas.

Sobre a redução no número de acidentes fatais, o comandante acredita que a intensificação nas ações no trânsito, junto com a melhoria da sinalização em conjunto com a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) são os principais motivos da queda.

“Além do trabalho de fiscalização do trânsito, que vem se intensificando desde o ano passado, também destacamos as ações educacionais e preventivas. Há programas como a ‘Transitolândia’, Blitzes educacionais, fiscalização de veículos em maus estado de conservação e Blitz da ‘Lei Seca’. Elas são ações da Polícia Militar que visam trazer mais segurança ao trânsito em Brusque e desta forma preservar vidas”, afirma.

Acidentes fatais em 2024

O primeiro acidente do ano aconteceu no dia 31 de janeiro. Na ocasião, Valdecir Kadubiski, de 39 anos, conduzia uma motocicleta Bros quando se envolveu em um acidente com uma caminhonete na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas. Quando os bombeiros chegaram ele já estava sem vida.

O segundo acidente fatal do ano aconteceu no bairro Souza Cruz no dia 11 de março. Na ocasião, Maicom Silvio Coelho, 49, conduzia uma CG Titan quando se envolveu em uma colisão com um Pulse. Ele faleceu no local.

Oito dias depois, ocorreu uma colisão entre duas motocicletas no mesmo bairro. Kauana Ribeiro Ioncik, 32, era a condutora do veículo e foi levada ao Hospital Azambuja com ferimentos. Ela faleceu no hospital no dia 29.

O quarto acidente com morte registrado aconteceu no dia 23 de março. Angelo Gabriel de Lima, 20, colidiu a motocicleta contra um poste na rua Florianópolis, no bairro Águas Claras. Além da colisão contra poste, ele teria batido também em um muro. Ele morreu no local.

Mais um mais recente acidente fatal foi registrado em Brusque no dia 8 de abril. Carina Carneiro, 28, conduzia um Sandero quando colidiu de frente com um caminhão na avenida Beira Rio. O óbito foi declarado no local.

Por fim, Clóvis de Oliveira, conhecido como Lamparina, morreu após ser atropelado por um ônibus na noite do dia 6 de junho. Segundo testemunhas, Lamparina conduzia uma motocicleta e colidiu contra um caminhão antes de cair na via e ser atropelado.

Nove mortes no trânsito em Brusque até junho do ano passado

Até junho do último ano, foram registrados nove acidentes com morte no município. Nove pessoas morreram em acidentes de trânsito. Seis delas pilotavam motocicletas e três delas conduziam bicicletas.

O primeiro acidente fatal registrado aconteceu no dia 1º de janeiro. Na ocasião, Luana Andreza da Silva, 32, colidiu a motocicleta contra um poste no bairro Nova Brasília. Ela era natural do interior de Alagoas e mãe de três filhos. Luana faleceu no local.

Quatro dias depois, Zenir Hodecker Souza, 41, morreu após cair de bicicleta em um córrego no bairro Tomaz Coelho. Os bombeiros informaram que ela desceu um morro em frente à casa dela e, no caminho, perdeu o controle da bicicleta e caiu no córrego. Ela bateu a cabeça contra algumas pedras e morreu no local.

Por fim, no dia 22 de janeiro o adolescente Vinicius Cauã Amaral de Souza, 17, colidiu a motocicleta que pilotava contra o muro de uma casa no bairro Rio Branco. Ele foi projetado para fora da motocicleta e morreu no local.

Em fevereiro, nenhuma pessoa morreu em acidente de trânsito em Brusque. No dia 7 de março, Diego Greff da Silva, 26, pilotava uma motocicleta e se envolveu em um acidente contra um caminhão também no bairro Rio Branco.

O motorista do caminhão não possuía habilitação e deixou o local após o acidente. Segundo testemunhas, ele foi o causador da colisão. Esse foi o único acidente com morte registrado em março.

No dia 28 de abril, Cezieli Silva da Rosa, 36, morreu em um acidente na margem direita da Beira Rio, próximo a ponte do Trabalhador. Ela pilotava uma motocicleta e se envolveu em uma colisão com um carro. O condutor do veículo não se feriu e ela faleceu no local.

Aproximadamente duas horas após o acidente, Erick Lopes Braga, sobrinho de Cezieli, sofreu uma queda de bicicleta no bairro Águas Claras. O adolescente de 13 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

Em maio foi registrado o sétimo acidente fatal de 2023. João Pedro Bueno, 22, colidiu a motocicleta contra um caminhão na Beira Rio, no Centro. O acidente aconteceu em frente ao Fort Atacadista. O jornal O Município apurou que ele caiu enquanto transitava pela avenida e foi atingido pelo caminhão.

No mesmo mês, no dia 27, o ciclista Rafael de Santana Nascimento, 41, morreu após sofrer um acidente envolvendo um caminhão na rodovia Ivo Silveira, no bairro Volta Grande.

Por fim, o último acidente com morte do período foi registrado na madrugada do dia 3 de junho. Edeci Flor Lopes, 56, pilotava uma motocicleta quando um motorista com sinais de embriaguez colidiu o carro contra ela.

