Identificado motociclista que morreu após acidente na rodovia Ivo Silveira

Um motociclista de 39 anos morreu após colisão com uma caminhonete no início da noite desta terça-feira, 31, na rodovia Ivo Silveira, na altura do bairro Bateas, em Brusque. Ele foi identificado como Valdecir Kadubiski e conduzia uma Honda Bros, de Brusque. A vítima morava no bairro São Luiz. O acidente aconteceu por volta de 18h40.

De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu em frente ao Master Shopping. A vítima já foi encontrada sem vida, apresentando politraumatismos. O motorista da caminhonete (uma Hilux, de Blumenau), de 66 anos, nada sofreu.

Em relato à Polícia Militar Rodoviária, o motorista da caminhonete disse que estava transitando no sentido Gaspar quando o motociclista, que vinha em sentido contrário, perdeu o controle ao passar sobre os tachões e invadiu a pista contrária. Ele disse que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

A polícia realizou teste de bafômetro, que resultou negativo. O motorista, porém, tinha um mandado de prisão ativo pelo crime de estelionato e foi encaminhado à unidade prisional de Brusque.

O corpo do motociclista foi levado pela Polícia Científica de Brusque. A Polícia Civil também esteve no local.

