Motociclista morre em colisão com carro no bairro Bateas

Um motociclista morreu após colisão com um carro no início da noite desta terça-feira, 30, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 19h.

No momento, não há informações sobre a identificação da vítima, se era homem ou mulher, e nem as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local e apenas confirmou que a pessoa que conduzia a moto morreu no local.

