Casa segue interditada pela defesa civil por ser um perigo para moradores após acidente envolvendo caminhão no bairro Bateas

A Defesa Civil informou que a casa onde o caminhão caiu na manhã desta terça-feira, 30, na rua Rufina Bittencourt, no bairro Bateas, permanecerá interditada. A família, que mora no local, não poderá voltar até que uma reforma seja feita no imóvel.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, o caminhão causou grandes danos na estrutura da casa e por isso teve que ser interditada para a segurança da família proprietária.

“Foi feita a interdição da residência pela manhã por conta do acidente. Agora, a família só poderá voltar após uma reforma na casa. No estado que ela está hoje, é um perigo para os moradores”, explicou Cugiki.

No momento do acidente, Mãe e filha, de 10 anos, ficaram feridas, foram atendidas por uma equipe do Samu e encaminhadas para o Hospital Azambuja. Não foi divulgada a identidade das vítimas e o atual estado de saúde delas.

O jornal O Município tenta contato com a família proprietária do imóvel.

A Veolia, empresa que faz o recolhimento de resíduos de Brusque e a quem pertence o caminhão, emitiu uma nota lamentando o caso.

No comunicado, a empresa informou que está prestando todo suporte necessário à família e que representantes da companhia estiveram ao longo do dia no local para fazer a retirada do veículo.

