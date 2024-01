Esta semana teve início diante do calor voltando a afetar o estado de Santa Catarina. Em Brusque, no fim da tarde da última segunda-feira, 29, o clima de verão trouxe consigo trovoadas típicas da estação, resultando em transtornos pontuais, como alagamentos em alguns bairros da cidade.

Diante da atual situação, a expectativa para esta terça-feira, 30, cresce, instigando a curiosidade sobre o que as condições meteorológicas reservam no decorrer do dia.

Para então trazer uma análise completa da previsão do tempo, buscamos informações valiosas com o meteorologista Piter Scheuer.

No boletim subsequente, Scheuer oferece uma avaliação abrangente, revelando o que os residentes de Brusque e região podem esperar não apenas para o presente dia, mas também para os próximos.

Acompanhe a seguir as informações detalhadas sobre as condições climáticas.

Calor segue nesta terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos iniciar este boletim com uma análise das condições climáticas previstas para esta terça-feira em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

O clima de verão persiste na região, com a previsão de temperatura ultrapassando a marca dos 30ºC.

Estima-se uma variação entre 30 a 33ºC, o que representa um calor moderado, típico desta época do ano.

A manhã de hoje começou ensolarada em todo o Vale do Itajaí, mas há a possibilidade de células de trovoada se intensificarem ao longo da tarde.

Embora não seja descartado o risco de trovoadas, estas tendem a ser de natureza isolada.

Em outras palavras, algumas áreas podem experimentar pancadas de chuva intensa, causando transtornos, ao passo que áreas vizinhas chegam à noite sem registro de precipitação.

Portanto, é crucial ficar atento a essa condição dinâmica.

Calor no restante da semana

Ao projetarmos a evolução climática, os simuladores meteorológicos, em suas mais recentes atualizações, indicam a manutenção deste cenário de verão ao longo da semana, tanto em Brusque quanto em toda a região do Vale do Itajaí.

Se essa perspectiva se confirmar, não devemos esperar mudanças significativas nas cidades do Vale, pelo menos até o sábado.

De maneira geral, a previsão indica um período de tempo seco, com predominância de sol, especialmente durante as manhãs.

Contudo, existe a possibilidade de trovoadas típicas de verão, atingindo pontos isolados ao longo das tardes em direção às noites, para o restante da semana.

De forma ampla, os modelos meteorológicos não indicam picos de temperatura que ultrapassem os 34 a 35ºC nos próximos dias.

Portanto, o calor persiste, mas dentro de parâmetros normais, considerando que estamos no auge da estação.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários então compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

