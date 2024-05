A previsão do tempo para Brusque e região começa a trazer boas notícias para quem planeja atividades ao ar livre neste sábado, 4. Apesar do dia ainda ter começado úmido e nublado, espera-se uma melhora gradual das condições climáticas no decorrer do período.

As projeções indicam que o sol, aos poucos, venha retornar, diante de uma expectativa indicando aberturas mais prolongadas à tarde.

Inclusive, esta situação térmica deve elevar as temperaturas, com possibilidade de se aproximar da marca de 27 a 29°C no turno vespertino.

Além disso, a atual tendência meteorológica não se restringe apenas ao sábado; o domingo, 5, também está previsto para ter aquecimento nos termômetros em todo o Vale do Itajaí.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, então compartilhou junto à nossa coluna as projeções climáticas para Brusque e região neste fim de semana.

No boletim emitido por ele, que será detalhado a seguir, serão abordadas as possibilidades de chuva diante do iminente calor atípico que se avizinha.

O tempo no fim de semana

*Boletim: Climaterra >>

Para os residentes de Brusque e de outras cidades do Vale do Itajaí, os simuladores meteorológicos sinalizam boas notícias aos que planejam atividades ao ar livre neste fim de semana.

Apesar do período da manhã deste sábado ainda poder ter algum evento de chuva pontual, as projeções apontam para o retorno gradual do sol, já diante de algumas aberturas no decorrer da tarde, elevando assim as temperaturas, possivelmente oscilando em 27 a 29°C.

Essa tendência também se estende ao domingo, com condições igualmente favoráveis para atividades externas em geral, que dependem de tempo seco.

Portanto, as projeções meteorológicas indicam uma significativa diminuição no risco de precipitação para o restante do fim de semana.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada deste sábado.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados entre meia-noite até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários então compartilhados pelos nossos leitores.

Cada cenário, pois, revelava como a manhã deste sábado teve início em cada local mencionado nas legendas.

