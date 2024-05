Durante esta segunda quinzena de maio, os primeiros sinais de frio mais intenso de 2024 emergiram em Brusque, trazendo consigo características típicas do inverno.

Um destaque notável ocorreu na terça-feira, 21, quando a temperatura despencou abaixo dos 10°C pela primeira vez no ano, registrando 9,9°C ao amanhecer no bairro Santa Luzia.

Vale ressaltar que este atual evento, evocando a estação mais fria do ano, foi apenas um prelúdio do que está por vir.

De acordo com as expectativas, as cidades do Vale do Itajaí e, de fato, toda Santa Catarina, devem se preparar para enfrentar um longo período gelado a partir do próximo fim de semana.

Este episódio de frio iminente promete ser, inclusive, o mais abrangente do ano até agora, alcançando áreas no centro do país.

O meteorologista Piter Scheuer nos concedeu uma entrevista especial, detalhando a síntese apresentada acima.

No boletim a seguir, o profissional também oferece uma previsão completa do tempo para o restante da semana. Confira abaixo.

Frio a caminho

*Boletim: Piter Scheuer >>

Trazemos neste boletim excelentes notícias para os entusiastas do frio. Os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí podem se preparar com casacos, cachecóis e cobertores.

Isso porque um período prolongado de baixas temperaturas está a caminho.

O fator que potencializa isso é uma frente fria, a qual então promete trazer à região o episódio mais estendido de frio em 2024 até o momento.

O evento previsto, com características invernais à vista, deve começar no sábado e continuar ao longo da próxima semana, diante de um período prolongado de tardes com temperaturas abaixo de 20°C e madrugadas geladas.

Este episódio meteorológico promete ser abrangente. Ele tende a alcançar não apenas Santa Catarina, mas também algumas áreas do centro do país.

Isso inclui São Paulo, sul de Minas Gerais, parte do Mato Grosso do Sul e, naturalmente, o Paraná. Cada uma dessas regiões com sua própria característica climática local.

Antes do frio, a chuva

Contudo, antes da chegada do frio, é fundamental destacarmos a chuva prevista para retornar à região de Brusque, mais provavelmente entre a noite de quinta-feira e primeiras horas da manhã de sexta-feira.

Para esta quarta e quinta-feira, o tempo deve permanecer seco, com a presença do sol entre nebulosidade e um moderado aquecimento à tarde.

Espera-se que as temperaturas atinjam picos acima de 25°C hoje, podendo oscilar entre 27°C e 28°C na quinta-feira, antecedendo assim a mudança no padrão climático na região.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Mais notícias após anúncios

Gostaríamos de reservar este espaço para então expressar nossa gratidão a todos que estão apoiando e investindo no trabalho do Blog do Ciro Groh.

Abaixo, você encontrará os nomes de nossos patrocinadores, representados em banners. Clique neles para descobrir mais sobre os produtos e serviços que cada um oferece.

Oferecimento:

Veja também:

1. Casa Ullrich: conheça o mosaico de histórias e sonhos em Guabiruba

2. Botuverá: descubra então o que faz seu interior ser especial

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram registradas apenas ocorrências de garoa durante esse intervalo, correspondente ao período entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Concluindo este segmento, convidamos você a desfrutar das paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a beleza serena do amanhecer desta quarta-feira, conforme retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK