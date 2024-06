Neste sábado, 15, Brusque irá completar uma sequência sob 19 dias de tempo seco sem praticamente nenhum registro de chuva.

O último evento pluviométrico significativo ocorreu em 28 de maio, quando, na ocasião, foram registrados 36,1 mm de precipitação.

Desde então, acumulou-se apenas 1,1 mm, abrangendo o período final de maio e a primeira quinzena deste mês de junho.

No entanto, mudanças nesse padrão climático começam a surgir no horizonte, conforme indicado pelas projeções meteorológicas.

Segundo as últimas atualizações, a próxima semana deve marcar o retorno das chuvas, embora de maneira gradativa e muito irregular.

O meteorologista Piter Scheuer vem nos oferecer informações complementares sobre a síntese climática mencionada anteriormente.

No boletim disponível após a foto, ele fornece uma análise detalhada do que podemos esperar da previsão do tempo e das variações de temperatura para este sábado e os dias seguintes.

Portanto, não deixe de acompanhar as atualizações mais adiante.

Fim de semana sob tempo seco

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com ótimas notícias para os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que têm planos ao ar livre, seja para trabalho ou lazer, neste fim de semana.

Isso porque o padrão de tempo seco dos dias anteriores irá continuar, na presença do sol, alternando com algumas nuvens.

Além disso, o aquecimento atípico da tarde deve persistir, tanto neste sábado quanto no domingo.

Há expectativa de temperaturas máximas oscilando entre 25 e 28ºC, diante da possibilidade de atingir, ocasionalmente, os 30ºC.

Mudança gradativa do tempo

À medida que avançamos para a próxima semana, os simuladores começam a indicar uma mudança gradativa em relação ao atual padrão do tempo seco.

Alguns modelos sugerem o retorno das chuvas a Brusque e região, embora de forma irregular e com volumes baixos já na segunda-feira.

Este evento deve marcar o início de uma transição de um cenário seco, que predominou na primeira quinzena, para uma condição com umidade mais frequente, conforme avançamos para a segunda metade do mês de junho.

Importante observar que essa mudança deverá ser mais evidente a partir do dia 20.

Em relação às temperaturas, mesmo sem a expectativa de um frio intenso, com o retorno da umidade, espera-se que as temperaturas se mantenham em um patamar um pouco mais baixo, encerrando o padrão de aquecimento nas tardes.

Como mencionado anteriormente, espera-se que todas essas variações ocorram de forma mais notável principalmente nos últimos 10 dias do mês.

Até lá, as mudanças serão discretas e se limitarão à primeira metade da próxima semana, que já deve começar a apresentar alguns eventos de precipitação, mantendo, até então, o padrão atípico de aquecimento com máximas entre 25 e 28ºC.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Mais notícias após anúncios

Queremos agora apresentar os nossos patrocinadores, responsáveis por manter o Blog do Ciro Groh ativo.

Os nomes de cada um deles estão expostos nos banners abaixo. Clique nos banners para então conhecer os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Do berço à roça: conheça então a jornada do agricultor mirim de Brusque

2. Atração em miniatura: pôneis roubam a cena em cabanha de Guabiruba

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK