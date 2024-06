Carlos Renaux faz sua melhor largada na Série B do Catarinense

Com uma vitória e dois empates, o Carlos Renaux tem seu melhor início de campanha na Série B do Campeonato Catarinense. São três jogos de invencibilidade e cinco pontos, nesta que é sua quarta participação na segunda divisão estadual.

Em 2021, ano em que o Vovô disputou a divisão pela primeira vez em sua história, foram quatro pontos somados nos três primeiros jogos. Na ocasião, o Renaux terminou o campeonato na quarta posição e se classificou para a Copa Santa Catarina do ano seguinte.

Já em 2022, o Renaux somou apenas um ponto em três jogos, mas acabou terminando a primeira fase na segunda posição, como um dos favoritos ao acesso. Foi superado pelo Inter de Lages, nas quartas de final.

Por outro lado, no ano seguinte, foram quatro pontos nas três primeiras rodadas, mas o time acabou terminando na oitava e penúltima posição. Foi eliminado nas quartas de final para o Santa Catarina, em sua pior participação no campeonato.

Para seguir na parte de cima da tabela, o Carlos Renaux tem mais um compromisso neste domingo, 16, às 15h, contra a equipe do Juventus, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. O adversário é o quarto colocado, com os mesmos cinco pontos do Renaux, atrás apenas no saldo de gols.

A Série B do Catarinense foi iniciada em 1986, quando o Renaux já com o futebol desativado desde as enchentes de 1984. Nas primeiras tentativas de retorno, em 2004 e 2006, o Vovô disputou o que hoje é a Série C estadual.

Segredo do bom momento

O técnico Sílvio Criciúma destacou que, apesar de ter iniciado a pré-temporada depois da maioria dos rivais, os atletas assimilaram a proposta de jogo da comissão técnica, o que vem ajudando na boa fase do time.

“Num comparativo com algumas outras equipes, a gente começou duas semanas depois, então conseguimos, através dos nossos treinamentos, otimizar e ganhar nos aspectos físicos, técnicos e táticos. A expectativa é de crescimento rodada a rodada, preparar o time para conseguir a classificação à próxima fase para seguir firme na busca pelo acesso”, destaca o treinador.

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: