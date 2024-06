Mulheres que Inspiram: 5ª edição do evento apresenta case de Rosemari Glatz

Mais de 200 mulheres lotaram o salão do Colina Centro de Eventos, na noite de quinta-feira, 13 de junho, para prestigiar a 5ª edição do Mulheres que Inspiram.

Promovido pelo Núcleo de Mulheres Empresárias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), o evento oportunizou a troca de ideias, experiências e muito networking. Além disso, apresentou o case da escritora, pesquisadora, professora universitária e reitora do Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE), Rosemari Glatz.

Nesta edição, o encontro também contou com estandes de nucleadas, que expuseram suas empresas e produtos para o público presente.

“É uma alegria enorme ver o sucesso do Mulheres que Inspiram. Hoje temos casa cheia novamente, e com certeza, cada uma aqui presente saiu com algum aprendizado que vai levar para sua vida, família e empresa”, afirmou a coordenadora do Núcleo, Cristiane Bonacina.

Presente no evento, a vice-presidente da ACIBr e da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC), Rita Cassia Conti, destaca a importância do encontro para o empreendedorismo feminino.

“É um evento que já se consolidou no calendário do Núcleo e muito procurado pelas empresárias da nossa região. É realmente maravilhoso trazer mulheres com histórias inspiradoras, que abrem seu coração e compartilham desafios, dificuldades e conquistas para que o público presente possa se espelhar e aprender com os cases. Sempre é privilégio prestigiar e ver mulheres que fazem diferença com seu trabalho”, frisou.

Inspiração feminina

Rosemari Glatz é mãe, avó, empreendedora, escritora, pesquisadora, professora universitária e reitora da Unifebe. E em sua fala destacou, por meio da história de seus antepassados, a força feminina, o papel das mulheres e as figuras femininas que a inspiraram na sua trajetória.

“Foi uma honra receber o convite para participar deste evento riquíssimo e muito prestigiado. Mais de 200 convidadas demonstrando a força da mulher. Juntas, com elos e de forma indissociável, conseguem produzir muita coisa. Hoje não compartilhei só o case de reitora, porque esse é um papel que vestimos por um tempo, mas dentro desse jaleco existe uma pessoa que tem uma história para compartilhar, assim como cada uma presente neste encontro”, expressou a palestrante, Rosemari Glatz.

Através de sua trajetória, Rosemari deixou uma mensagem de que tudo é possível realizar, com educação, fé e trabalho.

“É preciso acreditar que é possível. Acreditar em si mesmo, na sua própria força e saber que ninguém está sozinho, sempre vai ter alguém ao lado. E, se você cair, vai ter quem te ajude a se levantar. Então é preciso, antes de tudo, ter coragem e força para seguir em frente, mesmo que as adversidades venham. O passado nos ensina as coisas, o presente é o que vivemos e o futuro será o que estamos construindo hoje”, falou.

Ela ainda pontua a importância da promoção de encontros como o Mulheres que Inspiram e parabeniza o Núcleo pela realização.

“São iniciativas como essa que promovem mudanças. Parabéns a todas as envolvidas na organização. Essa talvez seja a diferença entre homens e mulheres de negócios. O masculino historicamente se reúne, em grandes ou pequenos grupos, para tratar de política e negócios. Enquanto a mulher, muitas vezes, fica da retaguarda, quando na verdade somos nós que fazemos acontecer. Hoje, quando vemos as mesas de autoridades, percebemos pouca presença feminina. Por que? Porque é muito difícil conciliar família, trabalho, estudo, vida social e atividade pública. É possível, é difícil, mas tem que ser feito, é uma barreira que precisamos quebrar. Olhar para frente e dizer ‘eu posso e eu vou fazer acontecer’”, finalizou Rosemari.

O evento contou com o patrocínio de Cresol Vale Europeu – Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária; Laboratório Hoffmann e Vacinas; e DKZ Produtora de Fotos e Vídeos para empresas.

Saiba mais

Fundado em 1995, o Núcleo das Mulheres Empresárias da ACIBr busca reunir mulheres empreendedoras para o desenvolvimento profissional e social. O grupo tem como missão fortalecer as empresas e empresárias associadas da entidade, através do conhecimento compartilhado, treinamentos e networking.

As reuniões do Núcleo acontecem todas às segundas quintas-feiras do mês, na sede da ACIBr e, para participar basta ser associada à entidade. Mais informações: (47) 3351-1339.

Leia também:

1. Casal de Brusque transforma sonho em realidade e pedala mais de 2.600 km pela Europa

2. VÍDEO – Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção

3. Festa de São Luís Gonzaga, teatro e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Homem é preso por estupro de vulnerável no Dom Joaquim, em Brusque

5. Saiba quantos acidentes fatais foram registrados em Brusque em 2024

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: