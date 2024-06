BMW sai da pista e colide contra mureta na rodovia Antônio Heil

Na madrugada deste sábado, 15, um condutor acabou perdendo o controle do carro, saiu da pista e colidiu contra uma mureta na rodovia Antônio Heil, em Itajaí.



A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e atendeu a ocorrência. O carro BMW M5, de cor branca e com placas de Balneário Camboriú, foi encontrado, porém, o condutor não estava no local, segundo a PMRv.

Um boletim de ocorrência foi feito e o carro removido ao pátio por não haver responsável no local.

Leia os destaques da semana:

1. Médica de Brusque é aprovada em bolsa de pesquisa para atuar em hospital dos Estados Unidos

2. Investigação sobre morte no Casarão Schaefer após desabamento é arquivada pelo Ministério Público

3. Conheça a realeza eleita da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá

4. Presidente do Sinseb se manifesta após vereador de Brusque chamar alguns servidores da Saúde de “podres”

5. Reitor de seminário em Brusque é nomeado bispo de Rio do Sul pelo papa Francisco

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: