Médica de Brusque é aprovada em bolsa de pesquisa para atuar em hospital dos Estados Unidos

Laura Batista, de 25 anos, é médica em Brusque e foi aprovada com uma bolsa de pesquisa para atuar na Cleveland Clinic, um renomado hospital dos Estados Unidos. A jovem médica pretende se especializar em cirurgia geral e também em cirurgia em transplante.

Natural do Rio Grande do Sul, Laura passou por diversas outras cidades antes de chegar em Brusque. Ela se formou na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e, desde então, atua nos hospitais Imigrantes, Azambuja e Dom Joaquim, tendo também realizado atendimentos no pronto-socorro e atendimentos no SUS e também consultas particulares.

“A cidade me deu um apoio que eu não teria em Florianópolis, com certeza. E aqui, além de ser muito bom para trabalhar, o mercado de trabalho está mais aquecido”.

Estágio nos EUA

Durante a graduação, integrando uma das ligas acadêmicas do curso, a médica tomou conhecimento de diversos hospitais estrangeiros, sendo um deles o hospital Mayo Clinic, do Arizona, nos Estados Unidos, o qual conseguiu um estágio em 2023.

Após o período atuando fora, notou a diferença estrutural e as condições de trabalho, e então definiu que estaria determinada a trabalhar fora. “Eu sou apaixonada pelo estudo da maquina de perfusão em transplante hepático e renal, mas não possuímos ela no Brasil, a não ser no Hospital Albert Einstein (em São Paulo). Na Mayo Clinic, eu pude ter contato intenso com o dia a dia da máquina de perfusão, tema que estou indo estudar em Cleveland”, conta Laura.

Residência médica

Durante o estágio, foi informada de que um dos pré-requisitos para conseguir realizar a residência médica como estrangeira em cirurgia era necessário a atuação em pesquisa. Neste ano, enquanto trabalhava em Brusque, decidiu se candidatar para o hospital de Cleveland. “Então eu mandei um e-mail e, após quatro entrevistas, com várias pessoas, eles me ofereceram a bolsa. É muito difícil conseguir. Dentro do grupo de aplicantes, apenas duas pessoas possuem a bolsa nesse hospital”, ressalta.

Laura ressalta que é um processo duro. “Porque a gente quebra uma ponte, né? Claro que sempre vai ter como voltar. Mas, de certa maneira, é quebrar uma ponte e deixar tudo para trás”.

Em suas redes sociais, ela fez uma publicação comemorando a conquista da bolsa. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Batista Oliveira (@batistaa.laura)

Profissionais de referência

Um motivo de orgulho para a médica é a oportunidade de atuar com outros profissionais que são referência. “São pessoas que eu só via palestrando em conversas e que seriam inatingíveis para mim”, diz.

Laura irá para Cleveland Clinic em outubro, enquanto isso, seguirá atuando em Brusque, no Imigrantes Hospital e Maternidade.

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: