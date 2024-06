Jogos de mesa, brincadeiras infantis e sorteios: Super Sábado acontece neste fim de semana em Brusque

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, por meio do Núcleo de Águas Claras, promove neste sábado, 15, mais uma edição do Super Sábado. O evento, semelhante às edições do Sábado Fácil, acontece neste dia exclusivamente no bairro, das 8h às 13h, com diversas atividades para crianças e adultos, no Centro Paroquial São Judas Tadeu.

Na oportunidade o público poderá conferir serviços como apresentações musicais, orientações com o Procon de Brusque, vacinação contra a Influenza, cama elástica, piscina de bolinhas, pintura facial, jogos de mesa, distribuição de algodão doce e sorteio de brindes. Além disso, haverá a presença da Polícia Militar com o Proerd e a feira de adoção de animais da Acapra.

O Núcleo de Águas Claras tem como objetivo fortalecer os estabelecimentos e valorizar o comércio local, além de trazer mais representatividade para questões em comum da localidade, como segurança pública e desenvolvimento.

Dentre as ações promovidas pelo Núcleo destaca-se o Super Sábado, com atividades e serviços oferecidos à população semelhante ao Sábado Fácil, e o Empreendedorismo nas Escolas.

