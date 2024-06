Motociclista morre após colisão contra carro em São Bento do Sul

Um motociclista, sem idade confirmada, morreu em uma colisão frontal contra um carro no início da tarde desta quarta-feira, 12, em São Bento do Sul. O caso ocorreu por volta das 13h15 no km 56 da SC-418.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu, além da motocicleta conduzida pela vítima, um veículo Ford Edge que era conduzido por um homem.

Em relato do motorista à PMRv, ele seguia no sentido Avenida Dos Imigrantes ao trevo do bairro Mato Preto e, quando ao realizar conversão à esquerda para ingressar na Rua Carlos Beckert, obstruiu a trajetória da motocicleta Honda Twister.

A guarnição da polícia informou que possivelmente o motorista foi o responsável pelo acidente por, conclusão dos policiais, dirigir sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança.

“Pois, ao realizar conversão à esquerda, obstruiu a trajetória da motocicleta Honda Twister, que deslocava em sua preferencial”, descreve a PMRv.

A PMRv ainda ressalta que o motorista passou por teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.

O acidente resultou em politraumatismo no condutor da motocicleta, que chegou a ser conduzido ao Hospital de São Bento do Sul ainda com vida, mas morreu na unidade.

Foi realizada uma infração de trânsito ao motorista por dirigir veículo sem atenção ou cuidados indispensáveis a segurança e por conduzir veículo não licenciado. O carro foi liberado após pagamento dos débitos.

O motorista foi conduzido até uma delegacia de Polícia Civil para seguir com outros procedimentos.

