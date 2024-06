Corpo de homem é encontrado esquartejado em Herval do Oeste

O corpo de Elton Carvalho, de 37 anos, foi encontrado esquartejado na tarde da terça-feira, 11, em Herval do Oeste. O incidente ocorreu por volta das 17 horas, no bairro Rupp. O cadáver estava em uma área de mata.

A vítima estava desaparecida desde abril. A confirmação foi feita pelo delegado da comarca de Herval d’Oeste, Leandro Sales. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local para continuar a investigação e remover o corpo.

Informações

O delegado revelou que a vítima desapareceu durante a madrugada, após um desentendimento com o irmão. Logo após o início das investigações, o caso passou a ser tratado como homicídio. Um inquérito foi aberto e várias diligências foram realizadas para localizar o corpo.

O local onde o corpo estava foi identificado com a ajuda de um dos investigados. O corpo estava dividido em bolsas, que foram jogadas na mata. Devido à densa vegetação, foi difícil encontrar o corpo.

Segundo o delegado, os suspeitos possivelmente envolvidos no crime já estão presos. Eles foram detidos por tráfico de drogas em outras operações, mas conforme as investigações avançaram, foi possível identificar o envolvimento deles no homicídio.

O crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. A investigação começou com a delegacia de polícia de Herval d’Oeste e posteriormente continuou sob a coordenação da Divisão de Investigação Criminal.

