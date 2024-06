Alex Ruan reforça confiança no Brusque em momento difícil: “A gente vem fazendo bons jogos”

Perto de uma sequência de dois jogos no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, o Brusque se prepara na tentativa de uma arrancada que possa tirá-lo da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Alex Ruan vê a sequência contra Ceará, no domingo, 16, e Avaí, na quarta-feira, 19, como fundamental para retomar a confiança e encerrar a sequência sem vitórias.

“Sabemos da importância desses dois jogos dentro de casa. Acho que são dois jogos dificílimos. Mas temos que pontuar, que vencer, até para estar retomando a confiança dentro do elenco, dentro do trabalho. A gente vem fazendo uma boa semana e esperamos fazer um grande jogo para conquistar os três pontos, nosso primeiro objetivo”.

O camisa 66 do quadricolor reitera seu voto de confiança na equipe, mas reconhece que, coletivamente, é necessário recuperar o moral. “Acredito muito no nosso time, acredito muito no elenco, que a gente vai retomar o caminho das vitórias e começando agora com este grande jogo, difícil contra o Ceará. Mas estamos trabalhando forte.”

“A gente vem buscando a confiança que está nos faltando um pouco. A gente vem fazendo bons jogos, mas infelizmente a vitória não vem acontecendo. Mas tenho fé que já neste jogo contra o Ceará a gente vai conseguir a vitória.”

Desde 2021 no Brusque, Alex Ruan acumula 131 jogos pelo clube. Tem três gols na temporada, incluindo um de bicicleta no empate em 2 a 2 diante do Vila Nova, em Goiânia.

“Fico muito feliz em poder estar ajudando o Brusque de alguma forma. Individualmente também, para minha carreira, tem sido muito importante fazer gols importantes para o Brusque. Mas tenho que também ajudar mais ainda em relação à Série B. Sei que não conseguirei sozinho, mas com o elenco, com minha família, que chamo de família aqui no Brusque, a gente vai conseguir voltar a vencer e a ter a confiança que tínhamos no estadual.”

A partida contra o Ceará começa às 16h deste domingo, 16. Os ingressos estão à venda. Depois, o Brusque enfrenta o Avaí às 21h30 de quarta-feira, 19. O quadricolor não vence há oito jogos na Série B e há dez somando partidas da Copa do Brasil.

