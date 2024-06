Ex-diretor de empresa é preso após desviar mais de R$ 15 milhões de fornecimento de produtos médicos em Itajaí

O ex-diretor da empresa HR Some foi preso em Itajaí durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) na terça-feira, 11. Ele desviou mais de R$ 15 milhões de fornecimento de produtos médicos.

A operação teve apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MP-MS). A prisão é resultado da “Operação Parasita” do MPMS.

O caso

O homem foi denunciado pela prática de crimes no âmbito de contratos para o fornecimento de produtos médico-hospitalares ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, suspeito de desvios de mais de R$ 15,7 milhões.

A operação foi deflagrada em dezembro de 2022 e cumpriu 18 mandados de busca e apreensão.

A investigação apurou crimes de associação criminosa, licitação, emissão de notas fiscais falsas, falsidade ideológica e peculato, em razão da simulação de procedimentos de compra e venda de produtos jamais entregues ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, proporcionando o desvio de dinheiro público, pagamento e recebimento de propina.

Operação Parasita

O nome Parasita decorre da ação danosa que suga os recursos públicos da saúde, prejudicando tanto o regular funcionamento do hospital público como os pacientes do Sistema Único de Saúde.

