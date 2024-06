Adolescente que teve 95% do corpo queimado em Itajaí morre no hospital

Morreu nesta sexta-feira, 14, Bernardo Alves da Silva, de 14 anos, que estava no Hospital São José, de Joinville, após ter 95% do corpo queimado em um incêndio em Itajaí. A informação foi confirmada pela família em uma rede social.



Ele estava em Joinville desde terça-feira, 11, após ficar internado no Hospital Marieta Konder Bornhausen. Desde 2018, o Hospital São José conta com uma Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), para onde o adolescente foi transferido. Porém, não resistiu.

Informações sobre sepultamento e velório de Bernardo devem ser repassadas em breve pela família, que realizava uma vaquinha para auxiliar os possíveis custos de se manterem em Joinville durante o tratamento.

Relembre o caso

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio aconteceu no dia 3 de junho por volta das 15h em uma oficina de motos no bairro São João, em Itajaí. Além de Bernardo, outro homem também ficou em estado grave.

Ambos sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus por todo o corpo. As vítimas receberam atendimento médico no próprio local e posteriormente foram transportadas para continuar o atendimento no hospital.

