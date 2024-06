Adolescente de 14 anos vítima de incêndio em oficina de Itajaí é transferido para hospital de Joinville

Bernardo Alves da Silva, de 14 anos, vítima de um incêndio em uma oficina de Itajaí, foi transferido para o Hospital São José, de Joinville, nesta terça-feira, 11. Ele estava internado desde o dia 3 de junho, em Itajaí, quando teve 95% do corpo queimado. Além dele, outro homem também ficou em estado grave.

Desde 2018, o Hospital São José conta com uma Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), para onde o adolescente foi transferido. Em itajaí, o adolescente estava internado no Hospital Marieta Konder Bornhausen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bernardo Alves Da Silva (@unidospelobe)

O incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio aconteceu no dia 3 de junho por volta das 15h em uma oficina de motos no bairro São João, em Itajaí. Além de Bernardo, outro homem também ficou em estado grave.

Ambos sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus por todo o corpo. As vítimas receberam atendimento médico no próprio local e posteriormente foram transportadas para continuar o atendimento no hospital.

Vaquinha

A mãe de Bernardo, Mayara Costa Alves, está realizando uma vaquinha para auxiliar a família com os possíveis custos de se manterem em Joinville durante o tratamento. Para ajudar, é possível acessar a vaquinha on-line clicando aqui.

Leia também:

1. Publicidade ao longo dos anos: como eram os primeiros anúncios no jornal O Município

2. Calçada abre na avenida Beira Rio e madeira improvisa passagem de pedestres

3. Duas pessoas ficam feridas após acidente entre moto e bicicleta no Nova Brasília, em Brusque

4. Estudantes são evacuados após homem com atitude suspeita entrar em sala da Univali, em Itajaí

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (10 a 11/06)

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: