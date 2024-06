Homens ficam em estado grave após incêndio em oficina de motos em Itajaí

Dois homens ficaram gravemente feridos após um incêndio em uma oficina de motos em Itajaí. O fato ocorreu durante a tarde desta segunda-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau em praticamente 100% do corpo.

Os feridos foram atendidos no local por equipes do socorro e, posteriormente, foram levados para o hospital.

O Corpo de Bombeiros informou que a causa do incêndio só poderá ser informada após a perícia. Entretanto, os agentes identificaram no local um tanque de combustível, assim, há a possibilidade de que o equipamento tenha explodido e causado os ferimentos nos dois homens.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

