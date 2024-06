Campeonato de Futsal de Guabiruba começa com 11 partidas

O Campeonato de Futsal de Guabiruba começou no último fim de semana, com sete jogos no sábado, 1º, e quatro no domingo, 2, no ginásio municipal João Schaefer.

No torneio feminino, o atual campeão, Boos Futsal, empatou em 2 a 2 com o Nacional, jogo marcado também com a cerimônia de abertura. Aliança e D&S empataram 5 a 5. No sábado, aconteceu a maior goleada do fim de semana: 9 a 3 do Tor Futsal sobre o Tor Futsal B.

As partidas do torneio masculino também tiveram goleadas. No primeiro jogo do fim de semana, o Tor Futsal aplicou 5 a 0 sobre o Red Bulls; no último, o Atlético Tarumã (antigo Atlético Guabirubense) venceu por 7 a 2.

Por conta da Festa da Integração no próximo final de semana, a bola só volta a rolar nos dias 15 e 16.

Sábado, 01/06

16h – Red Bulls GBA 0x5 Tor

17h – Amigos da Pelada 1×5 Cruzeiro

18h – São Cristóvão 1×5 Nacional

19h – Boos 2×2 Nacional GFC

20h – DHM 5×2 Atlético Paranaense

21h – Tor A 9×3 Tor B

22h – Real Lageadense 0x3 River

Domingo, 02/06

8h – Inter 2×3 Samaritanos

9h – Bolerage 2×2 Tecebem

10h – Aliança 5×5 D&S

11h – Atlético Tarumã 7×2 10 de Junho

Sábado, 15/06

16h – Guabisoccer x Bolerage

17h – 10 de Junho x Guarani Automóveis

18h – Olaria x GDR

19h – Aliança x Tor Futsal A

20h – Paysandu x Atlético Tarumã

21h – Boos x Olaria

22h – Aymoré x Tor Futsal

Domingo, 16/06

8h – Tor Futsal B x São Cristóvão

9h – Atlético Paranaense x Atlético Garibaldi

10h – Fênix x PBS

11h – Real Lageadense x Red Bulls

Em itálico: jogos do campeonato feminino

Feminino

Masculino

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: