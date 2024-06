A final do Campeonato de Futsal Feminino de Botuverá, neste sábado, 1º, terminou em uma confusão generalizada por conta de uma falha na contagem da decisão por pênaltis. Império e Ourinhos empataram em 2 a 2 no tempo normal, e depois não havia consenso sobre a quantidade de cobranças na série inicial da disputa de pênaltis.

Cada equipe acertou suas três primeiras cobranças. Quando Gabriela perdeu o quarto pênalti do Ourinho, já começou um debate na quadra sobre se o Império seria campeão caso fizesse o quarto gol. Bruna fez 4 a 3 para o Império, que começou a comemorar o título.

Contudo, a arbitragem seguiu com a disputa, afirmando que a série inicial de pênaltis tinha cinco cobranças para cada lado, o que gerou revolta por parte do time do Império. Ainda assim, depois de alguns instantes, o jogo continuou.

O Ourinhos fez 4 a 4, e o Império perdeu sua quinta cobrança. O placar era 4 a 4, com um pênalti perdido para cada lado. A partir de então, começa um segundo momento de discussão com a arbitragem. Isa fez o quinto do Ourinhos, e Cinara desperdiçou seu pênalti.

Todo o time do Ourinhos comemorou o título, mas a arbitragem interrompeu a euforia e afirmou que se tratava de uma série de três cobranças após a série de cinco. Neste momento, o jogo para completamente e começa um longo debate, com duas versões de regulamentos. O Ourinhos foi declarado campeão, as jogadoras começaram a comemorar, mas o Império seguiu contestando a decisão.

Momentos depois, jogadoras das duas equipes começam a se agredir. O tumulto foi tomando proporções maiores e continuou do lado de fora do Ginásio do Imigrante.

Confira a confusão a partir de 1h11min05, com imagens do Canal Joga7:

