Final do Campeonato Amador de Bocha de Brusque ocorre nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 4, em Brusque, ocorre a final do campeonato municipal de Bocha Vale Tudo Feminina. O jogo de ida será às 19h15, na cancha da Sociedade São Paulo, entre as equipes Sociedade São Paulo e Sociedade Angelina. No mesmo momento, haverá a disputa de terceiro e quarto lugar entre Abresc e Sociedade Beneficente na cancha do Abresc.

O jogo de volta da final ocorre na terça-feira, 11, às 19h15, na cancha do Sociedade Angelina, entre a Sociedade São Paulo. No mesmo instante, haverá o confronto na cancha do Sociedade Beneficente entre Sociedade Beneficente e Abresc, válido pela disputa de terceiro e quarto lugar.

As disputas das semifinais foram na terça-feira, nos dias 21 e 28. No primeiro confronto, nos jogos de ida entre as equipes Abresc e Sociedade Angelina, a partida terminou 2 a 0 com vitória para a equipe visitante. Em seguida, a Sociedade São Paulo venceu a equipe de 2 a 0 contra o Soc. Beneficente.

Nos jogos de volta, grandes partidas marcaram a rodada. A equipe Sociedade Angelina venceu o Abresc por 1 a 0. No segundo confronto entre Sociedade São Paulo e Sociedade Beneficente, a equipe da casa teve superioridade e venceu de 2 a 0.

