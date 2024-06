Jipe capota após piloto perder a direção e sair da pista durante prova da Fenajeep

No início da tarde do domingo, 2, a Fenajeep registrou um acidente na pista indoor, envolvendo o piloto Silvio Ambrosi, o Tivy, de Veranópolis (RS). O fato foi confirmado pela comissão organizadora do evento na noite desta segunda-feira, 3. Imagens do acidente também já circulam pelas redes sociais.

Segundo a comissão, o piloto perdeu a condução do jipe e saiu da pista em uma curva de alta velocidade, entretanto, ninguém se feriu.

“No local do acidente não havia expectadores, apenas a equipe de apoio e os pilotos já alinhados, aguardando a entrada na pista”, explica o diretor de prova, Claudiomir Reitz, o Kiko.

Vitória além do susto

Ainda no domingo, durante o anúncio dos campeões, Tivy celebrou o primeiro lugar em duas categorias: Jeep Turbo e Jeep Aspirado. Com isso, ele alcançou a marca de dez vitórias na maior festa off-road da América Latina.

“Meu Estado passa por uma situação complicada, mas eu digo para todos: não deixem de acreditar em seus sonhos. Por mais difícil que seja, e eu sei que as dificuldades são enormes, todos nós somos capazes de vencer”, disse o piloto, na solenidade de premiação.

Na tarde desta segunda-feira, 3 de junho, o campeão retornou para casa. Foi ele quem dirigiu, ao lado da família.

“Muito obrigado a todos pela preocupação comigo. Estou bem e agradeço todo o cuidado da equipe da Fenajeep, dos médicos, socorristas e seguranças. Agradeço ao Kiko, ao Bruno, diretores de pista, e toda a equipe de apoio. Nunca capotei assim, mas pude comprovar a segurança do carro, em conjunto com os equipamentos, como cinto, capacete e protetor cervical”, conta Silvio.

