O frio, que tem sido protagonista das condições climáticas nesta transição do mês de maio para junho em Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, promete persistir na região ao longo desta semana, no entanto, restrito às noites e madrugadas.

Isso porque a maioria das tardes devem manter um ambiente agradável, diante de um discreto aquecimento, com os termômetros podendo alcançar de 24 a 26°C.

Contudo, na terça-feira, 4, uma exceção está prevista, pois são esperadas temperaturas abaixo dos 20°C, intensificando a sensação de frio ao longo do dia, que, aliás, tende a ser acompanhado de umidade.

Todos os detalhes relacionados a este tema resumido acima podem ser encontrados no boletim, gentilmente compartilhado pelo meteorologista Piter Scheuer.

Para compreender a previsão do tempo, tanto para esta segunda-feira quanto para o decorrer da semana, recomendamos então a leitura da nota emitida pelo profissional, exposta a seguir.

Segunda-feira traz frente fria

*Boletim: Piter Scheuer >>

O tempo seco em Brusque está com as horas contadas. Vamos começar este boletim discutindo as condições previstas para esta segunda-feira, que promete trazer mudanças no padrão climático.

O dia, que iniciou estável, provavelmente permanecerá assim, especialmente durante a manhã.

No entanto, à medida que a tarde avança, uma frente fria estará de forma gradativa, influenciando Santa Catarina, alcançando também as cidades no Vale do Itajaí.

Essa mudança de padrão traz consigo o risco de trovoadas e pancadas de chuva mal distribuídas.

Contudo, não são esperados volumes representativos, sendo que, alguns locais podem apresentar apenas aumento de nuvens.

Antes da chegada deste sistema, as temperaturas devem permanecer agradáveis, diante dos termômetros marcando entre 24°C e 26°C.

Frio úmido na terça-feira

Ao avançarmos para terça-feira, os simuladores indicam uma maior cobertura de nuvens para Brusque e região, o que pode restringir a presença do sol. Caso ele apareça, será por breves momentos ou talvez nem se faça presente.

O risco de chuva ainda persiste, embora de fraca intensidade e de forma ocasional, na condição de chuviscos ou garoa. Portanto, não há hora definida para ocorrer.

Quanto às temperaturas, elas prometem permanecer abaixo dos 20°C, proporcionando sensação de frio o dia todo.

Certamente, os casacos e cachecóis serão indispensáveis, especialmente diante desta perspectiva de condição térmica, intensificada pelo cenário cinzento e úmido.

Frio nas noites e madrugadas

Ao analisarmos uma projeção mais avançada, notamos que, a partir de quarta-feira, Brusque e região devem vivenciar o retorno do tempo seco, com aberturas mais prolongadas de sol.

Diante disso, o frio tende a se concentrar mais nas noites e madrugadas, com temperaturas podendo ficar abaixo de 10°C em municípios de maior altitude.

As tardes, pelo menos até sexta-feira, prometem permanecer agradáveis, apresentando um discreto aquecimento entre 23°C e 26°C, mantendo-se então nesse patamar.

Inicialmente, não há previsão de chuva na segunda metade da semana. Entretanto, é cedo para uma avaliação definitiva, pois os dados são momentâneos e podem mudar à medida que novas informações são incorporadas nas atualizações dos simuladores.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Madrugada sem frio intenso

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Sem frio intenso, os índices mínimos pois, apresentaram uma oscilação de 8 a 16°C.

Adicionalmente, a apuração não pontuou chuvas durante o intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

