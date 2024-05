Em meio ao verdejante interior de Botuverá, repousa um recanto adornado pela serenidade e beleza natural, localizado no bairro Vargem Pequena.

Este santuário, mantido com carinho pela família Rezini, vem ser um testemunho vivo da harmonia entre homem e natureza.

Osnir e Leonir Rezini, irmãos e guardiões desse oásis, abriram as portas de sua propriedade para que o mundo tenha a oportunidade de vislumbrar a tranquilidade que ali reside.

Um belo lugar em Botuverá

Com permissão para capturar a essência do local em imagens, descobrimos um lugar onde o relógio parece obedecer a um ritmo próprio, mais lento e reflexivo.

O domínio em questão é um espetáculo à parte, adornado por uma exuberante tapeçaria de árvores, oferecendo assim, abrigo a uma rica fauna.

Animais percorrem livremente os campos, em uma dança de liberdade que encanta os olhos.

As pastagens, um verde intenso e vibrante, são um convite aos sentidos, e o riacho que serpenteia pelos fundos da terra é a cereja do bolo deste cenário bucólico.

Suas águas claras, escorrendo por entre pedras decorativas, prometem um refresco nos dias calorosos de verão; um momento de renovação para os moradores, após um dia de trabalho no campo.

A propriedade dos Rezini é a personificação das surpresas que Botuverá reserva em seu interior.

Botuverá clicada em Vargem Pequena

As imagens que destacamos nesta edição falam por si só, mas é a hospitalidade dos Rezini que merece um capítulo à parte.

Nossa coluna foi recebida com braços abertos, e nos foi concedido livre acesso para que pudéssemos registrar a beleza do local em sua plenitude.

Vargem Pequena é mais do que um lugar especial de Botuverá; é uma experiência.

A estrada e a natureza em volta

A estrada não pavimentada neste trecho, que leva ao Alto Vale do Itajaí, é uma jornada através de um quadro pintado com as cores mais vivas da natureza.

E para você, nosso estimado leitor, reservamos uma galeria de fotos.

Uma coleção de momentos que, esperamos, transmita a paz e a beleza deste pedaço de paraíso que é Vargem Pequena.

Um presente nosso para você, para que então possa sentir, mesmo que à distância, a magia deste lugar especial.

Botuverá em Fotos

Como mencionado anteriormente, esta matéria será encerrada com a presença de uma belíssima galeria de fotos, ilustrando de forma objetiva, toda a beleza rural encontrada na localidade de Vargem Pequena, mais precisamente na propriedade da família Rezini.

Esperamos que você se encante com cada clique capturado, e é com imenso prazer que trazemos tudo isso até você, nosso estimado leitor.

