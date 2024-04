Na pitoresca rua Holstein, no coração do bairro São Pedro em Guabiruba, encontra-se uma casa centenária.

Carregada de histórias e memórias, ela captura a admiração não só dos moradores do entorno, mas também dos transeuntes, cada um levando consigo em fotos, um pedaço da rica tapeçaria de seu passado.

A residência pertencente à família Ullrich, um exemplar magnífico da arquitetura enxaimel, foi erguida no século XIX, refletindo então a visão de Frederico Zach.

Este imóvel não é apenas uma construção; é um legado, reconhecido como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A casa e seus proprietários

A trajetória da casa é marcada pela sucessão de proprietários, tendo pertencido às famílias Morsch e Landeira, antes de ser adquirida pela família Ullrich, que a preserva com zelo até os dias atuais.

Roberto Ullrich, o herdeiro atual, é o guardião das histórias que as paredes desta casa então sussurram.

Ele narra com entusiasmo a saga de seus avós, Francisco Landeira e Frederica Morsch, cujo amor floresceu na cidade do Rio de Janeiro e frutificou em Guabiruba, onde decidiram construir seu lar.

A casa, que já foi refúgio para os pais de Roberto, Helmut e Ida Ullrich, resiste ao tempo, embora as marcas dos anos sejam evidentes, especialmente nas paredes laterais.

Contudo, a fachada mantém-se imponente, com sua estética singular preservada.

Os desenhos circulares, meticulosamente criados com tijolos, conferem um charme adicional ao imóvel.

No interior, cada objeto conta uma história, e cada passo no assoalho antigo é um lembrete da necessidade de preservação.

O sonho da casa restaurada

Para Roberto, manter a autenticidade da casa é mais do que um dever; é uma forma de honrar a memória de seus antepassados.

Seu sonho é restaurá-la, transformando-a não só em um monumento histórico, mas também em um lar acolhedor para as futuras gerações da família Ullrich, preservando assim, a conexão viva com suas raízes.

Símbolo cultural de Guabiruba

Protegida em três esferas governamentais, a residência é um símbolo da identidade cultural de Guabiruba.

O projeto de restauração, fruto da colaboração entre Roberto e a renomada arquiteta Rosalia Wal, é um testemunho do poder da parceria e do comprometimento com a preservação histórica.

Impulsionada por sua paixão e entusiasmo, Rosalia antevê um futuro promissor no qual a casa não apenas possa resplandecer, mas também se destacar como um farol do patrimônio cultural da região.

Essa visão é um reflexo de seu compromisso em trazer nova vida a estruturas históricas, celebrando a riqueza e a continuidade da nossa herança cultural.

Esta iniciativa é um testemunho eloquente da capacidade de renovação e celebração das tradições que moldam nossa identidade coletiva.

Com esperança e expectativa, aguardamos o dia em que a casa Ullrich, após restaurada, venha então revelar todo o seu esplendor, não somente em sua forma arquitetônica, mas também como um lar repleto de vida e histórias para contar.

Casa Ullrich em fotos

